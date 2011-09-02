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Dünya

İsrail Ordu Radyosu: Türkiye'den özür dilemek doğru olur

İsrail Ordu radyosu, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Türkiye'nin İsrail askerlerine yönelik davaları önleyeceğini taahhüt etmesinin, özür dilenmesi için yeterli bir neden olacağ

02 Eylül 2011 03:00

T24 - İsrail Ordu radyosu, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Türkiye'nin İsrail askerlerine yönelik davaları önleyeceğini taahhüt etmesinin, özür dilenmesi için yeterli bir neden olacağı görüşünü dile getirdiklerini bildirdi.


Ordu radyosunun haberinde, Palmer raporunun açığa çıkmasının ardından, İsrailli güvenlik yetkililerinin, geçen yıl 31 Mayıs'taki operasyonla 9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara operasyonunda yer alan subay ve askerlerle ilgili olarak, "Türkiye'nin tüm dünyada İsrail askerlerine yönelik davaları önleyeceğini taahhüt etmesi durumunda, İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiği" yolundaki görüşleri aktarıldı.


Haberde, aynı yetkililerin, ABD'nin önerdiği Türkiye ile uzlaşma anlaşmasının da kabul edilmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdikleri vurgulandı.


Ordu radyosu, buna rağmen siyasi yetkililerin, dün gece basına yansıyan Palmer raporundaki değerlendirmelerden memnun olduklarını ifade etti.



Netanyahu'dan bakanlarına talimat


Bu arada İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, konunun hassasiyeti nedeniyle, bakanlara Palmer raporu üzerinde ve Türkiye ile ilişkiler konusunda konuşmamaları talimatı verdiğini de belirtti.


Haaretz gazetesi ise, basına yansıyan Palmer raporunun bulgularının İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceğini ifade etti.


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ''İsrail özür dilemez ise, B planını uygulamaya koyacakları'' yolundaki sözlerini hatırlatan ve Davutoğlu'nun açıklamalarına geniş yer veren gazete, Türkiye'nin İsrail'e karşı planladığı yaptırımların, her iki ülkenin diplomatik temsilinin büyükelçilikten başkatiplik düzeyine indirilebileceğini, bunun ise Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Gabi Lavi ile yardımcısı Ella Afek'in gönderilmesi anlamına geldiğini belirtti.


Haberde ayrıca, Türkiye'nin BM'de İsrail'e karşı diplomatik ve hukuki bir kampanya başlatmayı; ayrıca Mavi Marmara'da öldürülenlerin ve yaralananların ailelerine de dünya çapında, İsraillilere karşı mahkemelerde dava açmalarında yardım etmeyi planladığı kaydedildi.


İsrail'in Ankara'daki Büyükelçisi Gabi Levi, halen tatilini geçirmek üzere İsrail'de bulunuyor.


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