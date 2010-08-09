T24 - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mavi Marmara soruşturmasında ifade verdi ve "İsrail askeri büyük cesaret gösterdi. Tüm İsrail onlarla gurur duyuyor" dedi.

İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği baskın konusunda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ifade verdi. Netanyahu, İsrail hükümeti tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun sorularını yanıtlarken, operasyonun tamamen yasal olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı şunları kaydetti:

"Eminim ki bu komisyon, İsrail'in tamamen uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini ortaya çıkaracaktır. Mavi Marmara güvertesindeki İsrail savaşçıları görevlerini yerine getirirken ve hayatları tehlikedeyken, dikkate değer bir cesaret gösterdiler. Ben İsrail askerlerine güveniyorum ve tüm İsrail devleti de onlarla gurur duyuyor."

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi de yarın ve Çarşamba günü komisyonun önüne çıkacak.





Esas uluslararası soruşturmayı beklemek gerek

İsrail soruşturmanın, olayların kapsamlı şekilde incelenmesini sağlayacağını iddia ediyor.

Gözlemciler ise bu soruşturma ardından gelecek, uluslararası komisyon soruşturmasının İsrail'in tutumu konusunda daha eleştirel olabileceğini söylüyor.









Komisyonda iki yabancu da bulunuyor

İsrail'de emekli yargıç Yaakov Tirkel liderliğinde kurulan Mavi Marmara soruşturma komisyonunda beş kişi bulunuyor. Komisyonda, gözlemci statüsünde iki de yabancı bulunuyor.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin raporlarsa, geçen hafta oluşturulan BM komisyonu'na da aktarılacak.

Tirkel Komisyonu'nun operasyonun neden ve nasıl dokuz kişinin ölümüyle sonuçlandığı konusunda ne kadar derine inileceği konusunda şüpheler var. Kurul yetkililerinin karar sürecini sorgulama, ya da operasyonda görev alan askerlerle konuşma yetkisi bulunmuyor.

Hatta bu yetkilerin başta daha da sınırlı olması, Tirkel'in bir ara istifa tehdidinde bulunduğu haberlerinin yayılmasına yol açtı.

İsrail Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskın konusunda daha önce de bir askeri soruşturma yapmıştı.







BM soruşturması yarın başlıyor

Bu soruşturmada "hatalı istihbaratın ve yetersiz planlamanın", gemide karşılaşılabilecek direnişin hafife alınmasına ve dokuz kişinin ölümüne yol açtığı sonucuna varıldı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun geçen hafta konu hakkında uluslararası bir BM soruşturması da açılacağını duyurdu. İsrail ve Türkiye'den temsilcileri de içeren komisyon çalışmalarına yarın başlayacak.