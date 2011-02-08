-İSRAİL: ÖNEMLİ OLAN MISIR'IN NE DÜŞÜNDÜĞÜ TEL AVİV (A.A) - 08.02.2011 - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'daki olayların ardından, "İsrail'in Mısır'daki olaylara karışmaması gerektiği" yolundaki sözlerini, "İsrail için önemli olan Mısır'ın ne düşündüğüdür" ifadesiyle cevapladı. İsrail radyosu, konuyla ilgili verdiği haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i uyarıp, Mısır'ın iç işlerine karışmamasını istediğini belirtti. Radyonun haberinde, Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile görüşüp, her ikisini de İsrail'in Mısır'ın içişlerine karışmasını önlemeye çağırdığı ifade edildi. Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, buna karşı "Kahire'deki resmi yetkililerin, özellikle Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Mısır'ın içişlerine karışmamasını talep ettiklerini" kaydetti. Haberde, İsrail Dışişleri, "İsrail için önemli olan Mısır'ın bu konuda ne düşündüğü olup, Mısırlılar'ın kendi ülkelerinde olan biteni, Kaddafi'den insan hakları ödüllü Erdoğan'dan daha iyi bildiklerine kuşku yoktur" ifadelerini kullandı.