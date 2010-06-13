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Dünya

İsrail 'olmayan baskın komisyonunun' başkanını açıkladı

İsrail Başbakanı, Mavi Marmara'ya baskınını soruşturacak komisyonuna başkanlık edecek ismi açıkladı.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail komandılarının Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanın baskınal ilgili soruşturma komisyonunun kurulmasından önce komisyona başkanlık edecek ismi açıkladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice da ABD kanalı Fox'un "FOX News Sunday" programında İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili gerçekleştireceği soruşturmaya uluslararası katılımın olması gerektiğini söyledi.


Netanyahu, Likudlu bakanlar ile yaptığı toplantıda, bazı çevrelerce Mavi Marmara gemisine baskına ilişkin soruşturmanın başına getirileceği öne sürülen, İsrail Adalet Yüksek Mahkemesi'nin emekli yargıçlarından Yaakov Tirkel'in komisyona başkanlık edeceğini doğruladı.


İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama'yı da bu konudaki planlarıyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.


Netanyahu, donanmanın Gazze'ye yardım filosuna saldırısı konusunda bir soruşturma komisyonun kurulduğunu ise henüz açıklamadı. Komisyon konusunun, bugünkü kabine toplantısında da ele alınmayacağı bildirildi.


İsrail Başbakanlığı'ndan soruşturma komisyonunun oluşturulması konusunda dün akşam yapılan açıklamada, koşulların "siyasi nedenlerle" bir açıklama için yeterli olgunluğa erişmemiş olduğu duyurulmuştu.



ABD: Soruşturmaya uluslararası katılım olmalı


ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmasına uluslararası katılımın olması gerektiğini söyledi.


"FOX News Sunday" adlı programda soruları yanıtlayan Rice, ABD'nin, İsrail'in "güvenilir ve tarafsız" bir soruşturma yürütebileceğine inandığını, ancak "uluslararası bir ögenin" soruşturmayı uluslararası toplumun gözünde daha güvenilir kılacağını ifade etti.


Rice ayrıca, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, artık ABD'nin savaşı kazanabileceğine inanmadığı, bu nedenle de Taliban ile anlaşma yapmak istediği yönündeki haberleri reddetti.

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