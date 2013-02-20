İsrail, Obama'ya şeref madalyası verecek

İsrail’in New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’inden yapılan açıklamada, Barack Obama’nın önümüzdeki ay yapacağı İsrail ziyaretinde, İsrail devletinin sivillere verdiği en yüksek onur ödülü olan 'Cumhurbaşkanlığı Şeref Madalyası’ ile ödüllendirileceği bildirildi.

Bu madalya, "İsrail devletinin güçlenmesi ile vatandaşlarının güvenliğine önemli katkılarda bulunanlara" veriliyor. Obama bu ödülü alacak görevdeki ilk ABD başkanı olacak. Geçtiğimiz sene bu madalyaya layık görülenlerden biri de Henry Kissinger olmuştu.

ABD Başkanı Barack Obama da, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray’da düzenlenen bir törende, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e, ABD’de verilen en yüksek nişan olan Özgürlük Madalyası vermişti.