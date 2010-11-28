-İSRAİL NECEF'E GÖZETİM KAMPI KURACAK TEL AVİV (A.A) - 28.11.2010 - İsrail kabinesi, ülkeye yasadışı yollardan giren göçmenler için, Mısır sınırına yakın Necef'te, büyük bir gözetim merkezi kurulması planını onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinenin onayı öncesi yaptığı açıklamada, yasadışı yollarla ülkeye girenlerin giderek artmasının, ülkedeki çalışma imkanlarını tehdit ettiğini, ülkenin karakteri değiştirdiğini ifade edip, bunu mutlaka durdurmaları gerektiğini söyledi. Netanyahu, "savaştan kaçan mültecileri tutuklamak niyetinde değiliz, onlara müsaade ediyoruz ve böyle yapmaya da devam edeceğiz. Ama, iş aramak için kitleler halinde, yasadığı yollarla girişleri önlemek zorundayız. Bu (giriş) dalgasının, ülkenin karakterine ve geleceğine çok sert etkileri olacaktır" dedi. Kabine toplantısında, Mısır ile sınıra yeni bariyer inşaatına başladıklarını hatırlatan İsrail Başbakanı, ayrıca kaçak işçi çalıştıranlara da ağır cezalar uygulayacaklarını dile getirdi. Netanyahu, Hollanda, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerin de yaptıkları gibi, iş aramak için ülkeye sızanların, ülkeden ayrılmalarının sağlanacağı tarihe kadar barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtirken de, kaçak girenlerin, kendi ülkelerine geri gönderilmesi için de uluslararası düzeyde harekete geçeceklerini belirtti. İsrailli yetkililer, Necef'te kurulacak kampın, yaklaşık 10 bin kişiyi içine alabilecek boyutta olacağını ve kampın inşaasına hemen başlanacağını belirtiyorlar. İsrail'e iş aramak amacıyla çoğunluğu Afrika ülkelerinden olmak üzere, bu yıl her ay ortalama 1,200 dolayında kişinin kaçak yollarla İsrail'e girdiği belirtiliyor. Gelenler, yakalandıkları takdirde, kısa süre gözetim altında tutulup serbest bırakılıyor. Afrikalı göçmenlerin çoğunluğu, Tel Aviv'in dış mahallelerinde, sığınaklarda veya arkadaşlarının yanında yaşıyor. Göçmenler, özellikle Mısır sınırından geçişlerde, Bedevi insan kaçakçılarına ortalama kişi başına 2 bin dolar bıraktıklarını da dile getiriyor. İsrail'e sığınma amacıyla kaçak girişler, özellikle 2005 yılında Sudan'da, Darfur'daki savaştan sonra hız kazanmaya başlamıştı.