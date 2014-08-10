T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail müzakerelerden çekildi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de savaşı sona erdirmek üzere Mısır arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere geri dönmeyeceklerini açıkladı.

10 Ağustos 2014 16:13


Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas ile İsrail arasında cuma sabahı sona eren 72 saatlik ateşkesin ardından çatışmalar devam ediyor. İsrail hava saldırılarında üç Filistinlinin öldüğü bildirildi. Hamas'ın da İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinli militanların sınır ötesi roket saldırıları devam ettiği sürece müzakerelere geri dönmeyeceklerini açıklayarak, “İsrail ateş altında müzakere etmeyecek” dedi.

İsrail Başbakanı, 8 Temmuz'da başlayan Gazze operasyonunun sonunun henüz ufukta görünmediğini belirterek, “Operasyon sürüyor ve amaçlarımıza ulaşana, sükunet kalıcı bir şekilde geri dönene kadar devam edecek” diye konuştu. İsrail'in 17 Temmuz'da başlattığı kara harekatı, geçen salı günü birliklerin geri çekilmesiyle sona ermişti.

İsrail, Hamas'ı cuma günü sona eren üç günlük ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, Kahire'deki heyetini cuma günü geri çekmişti. Kahire'deki Filistinli müzakereciler, İsrail'in pazar gününe kadar Kahire'ye heyet göndermemesi durumunda görüşmelerden çekileceklerini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakanı Benyamin Netanyahu GazzeMısırHamasFilistinlininBaşbakanı Benyamin Netanyahu FilistinliBaşbakanıTemmuzGazzeKahireFilistinliDeutsche Welle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24