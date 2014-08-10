İsrail müzakerelerden çekildi



Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas ile İsrail arasında cuma sabahı sona eren 72 saatlik ateşkesin ardından çatışmalar devam ediyor. İsrail hava saldırılarında üç Filistinlinin öldüğü bildirildi. Hamas'ın da İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinli militanların sınır ötesi roket saldırıları devam ettiği sürece müzakerelere geri dönmeyeceklerini açıklayarak, “İsrail ateş altında müzakere etmeyecek” dedi.

İsrail Başbakanı, 8 Temmuz'da başlayan Gazze operasyonunun sonunun henüz ufukta görünmediğini belirterek, “Operasyon sürüyor ve amaçlarımıza ulaşana, sükunet kalıcı bir şekilde geri dönene kadar devam edecek” diye konuştu. İsrail'in 17 Temmuz'da başlattığı kara harekatı, geçen salı günü birliklerin geri çekilmesiyle sona ermişti.

İsrail, Hamas'ı cuma günü sona eren üç günlük ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, Kahire'deki heyetini cuma günü geri çekmişti. Kahire'deki Filistinli müzakereciler, İsrail'in pazar gününe kadar Kahire'ye heyet göndermemesi durumunda görüşmelerden çekileceklerini açıklamıştı.