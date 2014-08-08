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Dünya
Deutsche Welle

İsrail müzakerelerden çekildi

İsrail’in Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas’la yürütülen kalıcı ateşkes müzakerelerinden çekildiği bildirildi. Operasyona devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı meydana geldi.

08 Ağustos 2014 18:41


İsrail hükümetinin bir temsilcisi açıklamasında, “İsrail ateş altında müzakere etmeyecektir” dedi. Üç günlük ateşkesin ardından Filistinli militan gruplar, İsrail topraklarına yeniden roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonunu yeniden başlatan İsrail Ordusu'nun bugünkü saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, Filistinli militan gruplar İsrail topraklarına 33 roket fırlattı. Roket saldırılarında ülkenin güneyinde bir sivil ve bir askerin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusu, 8 Temmuz'da Filistinli militan grupların silah depolarını, roket rampalarını çökertmek ve İsrail'e yönelik roket atışlarına son vermek amacıyla önce havadan, daha sonra da karadan operasyon başlatmıştı. Operasyonda üç günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine kadar çoğu sivil toplam bin 900 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail tarafında ise 64 asker ve 3 sivil yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırKahire HamasGazzeFilistinliBununOrdusuTemmuz FilistinliDeutsche Welle Türkçe DW/AFP BÖ/AG

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