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Dünya

İSRAİL MÜSLÜMANLARA AİT 200 MEZARI YIKTI KUDÜS (A.A)

11 Ağustos 2010 01:13

-İSRAİL MÜSLÜMANLARA AİT 200 MEZARI YIKTI KUDÜS (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'e ait buldozerlerin, Batı Kudüs'te eski bir Müslüman mezarlığında 12'inci yüzyıldan kalma 200'e yakın mezarı yıktığı bildirildi. İsrail'deki İslam hareketine bağlı olan El Aksa Vakfının yetkililerinden Mahmut Abu Atta, yaptığı açıklamada, Kudüs belediyesinin emri üzerine, dün akşam geç saatlerde, İsrail'e ait  buldozerlerin Kudüs'ün Yahudi bölgesinde bulunan eski Müslüman mezarlığına girerek, 12'inci yüzyıldan kalma ve yakın tarihte yenilenmiş 200'e yakın mezarı yıktığını söyledi. Atta, yıkım işleminin kesintisiz yapılabilmesi için bir mahkemenin iznini alan İsrailliler'in, bugün de mezarları yok etme işlemini sürdürdüklerini belirtti. Eski kaçak Nazi savaş suçlularını yakalatıp yargıya çıkartan Simon Wiesenthal Merkezi ise mezarlığın bulunduğu arsaya bir hoşgörü müzesi inşa etmek istiyor. Eski mezarların yok edilme olayı İsrail'deki Araplarda infial ve ülkedeki kamuoyunun bir bölümünde de rahatsızlık yaratığı belirtildi.

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