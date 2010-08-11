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Dünya

İsrail Müslüman mezarlarını yıktı

İsrail'e ait buldozerlerin, Batı Kudüs'te eski bir Müslüman mezarlığında 12'inci yüzyıldan kalma 200'e yakın mezarı yıktığı bildirildi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail’deki İslam hareketine bağlı olan El Aksa Vakfının yetkililerinden Mahmut Abu Atta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kudüs belediyesinin emri üzerine, dün akşam geç saatlerde, İsrail’e ait buldozerlerin Kudüs’ün Yahudi bölgesinde bulunan eski Müslüman mezarlığına girerek, 12’inci yüzyıldan kalma ve yakın tarihte yenilenmiş 200’e yakın mezarı yıktığını söyledi.

Atta, yıkım işleminin kesintisiz yapılabilmesi için bir mahkemenin iznini alan İsrailliler’in, bugün de mezarları yok etme işlemini sürdürdüklerini belirtti.

Kudüs belediyesinin sözcüsüne ulaşmadıklarını dile getiren Atta, polisin olayı soruşturacağını ifade ettiğini bildirdi. Ma’man Allah veya Mamilla olarak bilinen mezarda çok sayıda Sufi Ermişin mezarı bulunuyor.

Eski kaçak Nazi savaş suçlularını yakalatıp yargıya çıkartan Simon Wiesenthal Merkezi ise mezarlığın bulunduğu arsaya bir hoşgörü müzesi inşa etmek istiyor.

İsrail yüksek mahkemesi, 5 yıl önce bölgede başlatılan bayındırlık çalışmalarına ilk önce ara verilmesini kararlaştırmış, mezarlığın bulunduğu arsanın başka bir bölümünde otopark bulunduğu gerekçesiyle çalışmaların yeniden başlaması için yeşil ışık yakmıştı.

Eski mezarların yok edilme olayı İsrail’deki Araplarda infial ve ülkedeki kamuoyunun bir bölümünde de rahatsızlık yaratığı belirtildi.

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