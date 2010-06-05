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Dünya

İsrail, Musevi derneklerince de protesto edildi

Paris'te düzenlenen bir gösteri yürüyüşüyle, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yaptığı saldırı protesto edildi.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir gösteri yürüyüşüyle, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yaptığı saldırı protesto edildi.


"İsrail ile Filistin Arasında Kalıcı ve Adil Barış İçin Ulusal Destek Komitesi" tarafından düzenlenen gösteriye, 60'a yakın sivil toplum örgütü ile ırkçılıkla mücadele derneğinin üyeleri katıldı.


İsrail'in düzenlediği saldırıda gemide bulunan Fransızların katıldığı gösteri yürüyüşü, Bastille ile Concorde meydanları arasında yapıldı.


Bazı Musevi derneklerinin de katıldığı gösteriye, Fransız siyasi partilerde yoğun destek verdi.


Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinin (CCMTF) çağrısıyla Paris'te yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının da gösteriye katıldığı gözlendi.


Gösteriyi düzenleyen komite, İsrail'in son saldırısını kınarken, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması çağrısı yaptı.


Savaş suçlularının yargılanmasını talep eden komite, İsrail'e uluslararası yaptırım uygulanmasını da istedi.
 

Komite, AB'nin İsrail'le ortaklık anlaşmasını iptal etmesi talebinde de bulundu.


Paris dışında Marsilya, Lyon, Strasbourg, Toulouse gibi büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde de İsrail'in saldırısı protesto edildi.

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