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Dünya

İsrail: Mısır'ın kararı üzücü TEL AVİV (A.A)

20 Ağustos 2011 15:42

-İsrail: Mısır'ın kararı üzücü TEL AVİV (A.A) - 20.08.2011 - Mısır'ın, İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı İsrail tarafından üzüntüyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Kahire"nin kararını üzüntü verici" diye değerlendirdi ve İsrail'in Mısır'la iyi ilişkilerini sürdürme arayışında olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin de Mısır'ın kararıyla ilgili olarak istişarelerde bulundukları belirtiliyor. Önceki gün İsrail ile Mısır sınırında, 8 İsrailli'nin ölümüne yol açan olaylar sırasında, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 5 Mısır güvenlik görevlisi de hayatını kaybetmiş; bunun üzerine Mısır hem İsrail'in olayla ilgili soruşturma açması çağrısında bulunmuş, hem de İsrailli liderlerin, Sina'daki otorite boşluğu dolayısıyla Mısır'la ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bu "talihsiz" açıklamalar nedeniyle İsrail özür dileyinceye dek büyükelçini geri çekme kararı almıştı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, sınırda meydana gelen olayla ilgili, Mısır'ın Sina'da otoritesinin zayıfladığını ifade etmişti. Mısır, İsrail'in Ortadoğu ülkeleri arasında barış anlaşması bulunan iki ülkeden biri. İsrail ile Mısır, 1979'de barış anlaşması imzalamışlardı.

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