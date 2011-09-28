-İsrail, Mısır'ı mahkemeye veriyor KAHİRE (A.A) - 28.09.2011 - Mısır'dan İsrail'e yapılan doğalgaz satışının 2011 yılı içerisinde 200 günden fazla kesildiğini ve bu nedenle zarara uğradığını savunan İsrail Elektrik Şirketi, Mısır'ı dava edeceğini açıkladı. Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba gazetesinin İsrail medyasına dayandırdığı haberine göre, doğalgazın İsrail'deki alıcısı konumunda bulunan İsrail Elektrik Şirketi, kesintilerden dolayı 8 milyar dolar zarara uğradığı gerekçesi ile satıcı pozisyonundaki Mısır'ın Doğu Akdeniz Gaz Şirketi'nden (EMG) maddi tazminat isteyeceğini ilan etti. Mübarek rejiminin kilit isimlerinden olan ve kaçarak İspanya'ya giden iş adamı Hüseyin Salem EMG şirketinin ortaklarından biri. Mısır ile İsrail arasındaki doğalgaz akışı, boru hattına saldırılar ve güvenlik sebebi ile sık sık kesintiye uğruyor. Mısır'ın halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, İsrail'e ucuz doğalgaz satmak ile suçlanıyor. -Tantavi, sivil kıyafetlerle dolaştı Mısır Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, sivil kıyafetler ile güvenlik tedbiri ve koruma ekibi olmadan Kahire caddelerinde dolaştı, halk ile sohbet etti. Mısır devlet televizyonu ERTU 1, bugün Tantavi'nin başkent Kahire sokaklarında sivil kıyafetler ile dolaşırken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Mareşal Hüseyin Tantavi'nin gezisi sırasında yanında koruma ekibi olmadığını ve daha önceden alınmış güvenlik tedbirleri bulunmadığını duyuran devlet televizyonu, halkın Tantavi'yi sivil kıyafetler içerisinde görünce şaşkınlık geçirdiğini belirtti. Tantavi'nin siyah bir takım elbise ile Kahire caddelerinde halkı selamlarken ve insanlar ile konuşurken görüldüğü görüntüler, sosyal paylaşım sitelerinde tartışmaya yol açtı. Facebook ve Twitter gibi sitelerde konuyu değerlendiren internet kullanıcıları ikiye bölündü. Tantavi'nin gezisini propaganda olarak değerlendirenlerin yanı sıra destek verenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar çok. Mısır'daki halk ayaklanması sırasında ön plana çıkan Mübarek muhalif kampanyaları destekleyen Vail Ghonim, Twitter'deki hesabından ''Dürüst olmak gerekirse size sivil elbiseler askeri üniformadan daha çok yakışmış'' dedi. Ghonim, propaganda faaliyetleri konusunda Mısır televizyonu ile internet gençliği arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ileri sürerek, Tantavi'nin yayınlanan görüntülerinin bunu kanıtladığını savundu. Twitter kullanıcıları Tantavi'nin sivil kıyafetler ile Kahire caddelerinde dolaşmasının hemen ardından olayla ilgili espriler üretmeye başladılar. Bir kullanıcı ''Tantavi tesadüfen Kahire caddelerinde dolaşırken Mısır televizyonu da tesadüfen orada olabiliyor'' esprisini yaparken, başka bir internet blogcusu ''Biz sivil devlet istiyoruz sivil kıyafet değil'' dedi.