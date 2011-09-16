İsrail Mısır'dan açıklama istedi

T24 - İsrail, Mısır Başbakanı İsam Şeref'in, İsrail ile Mısır arasındaki 1979 tarihli barış anlaşmasında değişiklikler yapılabileceği yolundaki ifadeleri nedeniyle Mısır'dan açıklama istedi.



İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rafi Barak, Mısır'ın Tel Aviv'deki Büyükelçisi Yaser Rida'yı bakanlığa çağırarak, Mısır başbakanının sözlerine açıklama getirmesini istedi.



Şeref, bir Türk televizyonuna verdiği mülakatta, Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David anlaşmasının ''kutsal'' bir anlaşma olmadığını belirterek, ''Bölgenin çıkarları ve adil barış adına her zaman tartışmaya açıktır. Bu anlamda, gerekli görüldüğü takdirde anlaşmada değişiklikler yapılabilir'' demişti.



Bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Mısırlı elçiye özellikle Mısır Askeri Konseyinin ''barış anlaşmasının muhafaza edilmesi'' yolundaki açıklamalarının hatırlatıldığını ifade etti. Barak'ın bu görüşmede, büyükelçiye ''İsrail'in geçen günlerde Kahire'deki Mısır büyükelçiliği önünde meydana gelen protesto gösterilerinde, elçilikteki İsrail bayrağını indiren gence kahraman muamelesi yapılmasından hoşnut kalmadığını ve bunun, Mısır'ın da imza koyduğu uluslararası anlaşmaya aykırı bir davranış olduğunu anlattığı kaydediliyor.



Mısır ile İsrail arasındaki ilişkiler, Ağustos ayı ortasında Mısır sınırında konuşlanan bazı kişilerin açtığı ateşte 8 İsraillinin ölmesi sonrası, İsrail askerlerinin karşı ateşinde 6 Mısırlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesiyle gerilmiş; bu olay sonrasında İsrail'in üzüntülerini ifade etmesi Mısır'da tansiyonu düşürmemiş; aksine İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen Mısırlılar, ilkinde İsrail bayrağını indirmiş; geçen hafta bir diğer gösteride de İsrail büyükelçilik mensupları ile ailelerini İsrail'e nakletmiş, İsrailli büyükelçilik korumaları da Mısırlı özel timlerin çabasıyla büyükelçilikten çıkarılarak İsrail'e gönderilmişlerdi.



İsrail'in Kahire Büyükelçisi İzhak Levanon'un ne zaman Mısır'a döneceği konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.



Öte yandan, İsrailli 100 kadar gösterici, Mısır büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığında olduğu saatlerde, Tel Aviv'deki Mısır Büyükelçiliğinin önünde toplanarak, Mısır halkına dostluk ve barış mesajı verdiler.



Bazıları başında Arap erkeklerinin kullandığı geleneksel kefiye ve uzun giysiler içindeki, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin elindeki pankartlarda ''İsrail ve Mısır 1979 Mart'ından bu yana dostlar'', ''Kavga etmek istemiyoruz'', ''Biz Komşuyuz, ''Daha fazla savaşa ve kan dökülmesine hayır'', ''Ortadoğu'da barış'' gibi pankartlar taşınırken, göstericiler İbranice ''Halk Mısır'la barış istiyor'' sloganını tekrarladılar.





