İsrail-Mısır sınırında çatışma: 4 ölü

İsrail-Mısır sınırında silahlı militanlarla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Üç silahlı militanla bir İsrail askeri öldü.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, İsrail-Mısır sınırında silahlı çatışma yaşandığını duyurdu.

Sınırdaki çatışmada 3 silahlı militan ile 1 İsrail askerinin öldüğü iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Sina Yarımadası'nda sınırda İsrail güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 2 silahlı militanın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İsrail-Mısır sınırında terörist bir hücreden İsrail askerlerine ateş açıldığı, yapılan operasyonda söz konusu hücrede çok miktarda silah ve patlayıcı bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, silahlı militanların İsrail'e karşı daha büyük bir terör saldırısı düzenleme faaliyeti içinde olduğu da belirtildi.