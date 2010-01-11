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Dünya

İsrail, Mısır sınırına duvar örüyor

İsrail hükümeti duvarı örme nedenlerinin, kaçak göçmenlerin ve militanların ülkeye girmesini engellemek olduğunu açıkladı.

11 Ocak 2010 02:00

T24- İsrail hükümeti, kaçak göçmenler ve militanları engellemek için Mısır sınırına duvar öreceğini açıkladı. Duvar, biri Kızıldeniz'deki Eilat kenti, diğeri de Gazze Şeridi'nin ucu olmak üzere sınırın iki bölgesinde inşa edilecek.

BBC'de  yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu kararın İsrail'in Yahudi ve demokratik karakterini koruma amacını taşıdığını, sığınmacılara kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Son yıllarda Mısır üzerinden İsrail'e binlerce kaçak göçmenin geldiği belirtiliyor. Mısır polisinin Mayıs ayından bu yana çoğu Afrikalı 17 göçmen öldürdüğü biliniyor. Mısır üzerinden İsrail'e en fazla kaçak göçmen akınının olduğu ülke Eritrea. Bunu Etiyopya ve Sudan izliyor.

266 kilometre uzunluğundaki sınırda ana sızma noktalarına dikilecek duvarın iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Sınıra gelişmiş izleme cihazları da yerleştirilecek. İnşası iki yıl içinde bitecek duvarın, 270 milyon dolara mal olması bekleniyor.


Mısır'a haber verilmedi

Benyamin Netanyahu, kararın onaylanmasından sonra yaptığı açıklamada, "İsrail'in güney sınırlarını kaçaklara ve teröristlere kapamak için bu kararı aldım. Bu İsrail'in Yahudi ve demokratik karakterini güvence altına almaya yönelik stratejik bir karar" dedi. Netanyahu, güney sınırlarından her yıl onbinlerce yasadışı göçmenin ülkelerine gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Mısır güvenlik yetkilileri, İsrail'in bu planlarından haberleri olmadığını, duvarın İsrail topraklarında inşa edilmesi halinde bir itirazları olmayacağını söylediler. İsrail, vatandaşlarını koruma gerekçesiyle Batı Şeria'nın çevresine de duvar örüyor.

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