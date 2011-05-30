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Dünya

İSRAİL: MISIR KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR TEL AVİV (A.A)

30 Mayıs 2011 19:30

-İSRAİL: MISIR KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR TEL AVİV (A.A) - 30.05.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın yeni askeri yönetiminin, Sina yarımadasında giderek güçlenen uluslararası terör gruplarına karşı kontrolünü yitirdiğini öne sürdü. Netanyahu, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'ndaki konuşmasında, "Gazze'nin Sina'yla bağlantısı nedeniyle burada terör örgütlerinin varlığı da artıyor" dedi ve "Mısır, yarımada üzerindeki egemenliğini gerçekleştirmekte zorlanıyor" diye konuştu. Netanyahu, son dönemde Sina'dan geçen boru hattında iki kez patlama yaşandığını da hatırlattı. Hamas'ın da giderek güçlendiğini belirten İsrail Başbakanı, "Hamas Mısır'da da güçleniyor. Eylemcilerinin çoğunu Mısır'a; Suriye'deki olaylar nedeniyle az bir kısmını da Suriye'ye nakletti. Müslüman Kardeşler de Mısır'da önemi yadsınacak bir oyuncu değil" dedi. Netanyahu, özellikle İsrail'in barış anlaşması bulunan Mısır ve Ürdün'e vurgu yaparak, İsrail'in bölgenin geleceği için endişeli olduğunu dile getirdi.  Netanyahu, Arap ülkelerinde yaşanan kargaşaya işaret ettiği konuşmasında, ülkesinin demokrasi umudunu desteklemesine rağmen bunun ne zaman olacağının veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin de belirsiz olduğunu kaydederek, bu kargaşa ortamının ışığında, İsrail'in sorumlu davranması gerektiğini kaydetti. Haaretz gazetesi ise El Hayat televizyonunun yayınladığı haberi kaynak göstererek, Mısır güvenlik güçlerinin Sina yarımadasında yuvalanan 400 kadar El Kaide üyesinin izini sürdüklerini bildirdi. Mısırlı bir güvenlik kaynağı, El Kaide militanlarının Mısır ve Sina'da terör eylemleri planladıklarını; daha önce de Mısır'ın El Ariş liman kenti ve çevresinde Mısır güvenlik güçleri ile karakollarına da saldırıda bulunduklarını belirtti. Mısırlı kaynağa göre, El Kaide üyeleri Bedeviler, Filistinliler ve diğer Arap ülkelerinden gelen militanlardan oluşuyor.

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