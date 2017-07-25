İsrail Mescid-i Aksa'daki metal dedektörleri kaldırıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi açıklamasında Kudüs'teki Müslümanlar için kutsal mekanın girişindeki metal dedektörlerin kaldırılacağı ve yerine daha gelişmiş teknolojik gözetim sistemleri kullanılacağı belirtildi.

Ancak metal dedektörlerin ne zaman kaldırılacağı ve yerine konulacak teknoloji konusunda ise bilgi verilmedi. İsrail basını gizlenen cisimleri tespit edebilen yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılabileceğini bildirdi. Plan uygulamaya girene kadar İsrail'in bölgedeki birliklerini arttıracağı bildirildi.

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Takip eden pazar günü yasak kaldırılmış ve girişe güvenlik kameralarıyla metal detektörler yerleştirilmişti. BU kararın ardından şiddet tırmanmış, geçen cuma çıkan olaylarda beş Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da üç İsrailli'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Olaylar neticesinde uluslararası toplum harekete geçmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplanmıştı. Yapılan özel oturumunda Birleşmiş Milletler, İsrail yönetimi ve Filistinliler arasında devam eden Mescid-i Aksa gerginliğinde her iki tarafa itidal çağrısında bulundu. BM Ortadoğu Temsilcisi Nicolay Mladenov Kudüs'te son iki haftadır devam eden şiddet olaylarıyla ilgili olarak ölçülü davranılmasını istedi ve şiddetin tırmanmasının önüne geçilebilmesi için İsrail'in güvenlik önlemleriyle ilgili krizin cuma gününe kadar çözülmesi gerektiği vurgulandı.

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AP/Reuters/SSB