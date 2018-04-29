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BBC Türkçe

İsrail Mescid-i Aksa'da metal detektörleri 'kaldırılabilir': Alternatif yöntemleri değerlendireceğiz

İsrail Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yerleştiği metal detektörlere alternatif yöntemleri değerlendirmeye alacağını duyurdu. Tümgeneral Yoav Mordechai, Müslümanlardan kendilerine alternatif yöntem önerisi iletmelerini talep etti.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yerleştiği metal detektörlere alternatif yöntemleri değerlendirmeye alacağını duyurdu.

Tümgeneral Yoav Mordechai Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etti.

İsrail, iki polisin Mescid-i Aksa'da öldürülmesi sonucu metal detektör uygulamasına geçme kararı almıştı. Fakat bu karar Filistinlilerin tepkisini çekiyor.

BBC Arapça'ya konuşan Tümgeneral Mordechai, "Umarız Ürdün ve diğer Arap uluslar buna başka bir güvenli alternatif sunar" dedi ve ekledi:

"Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır. Bizim bir güvenlik çözümüne ihtiyacımız var, siyasi veya dini bir çözüme değil."

BBC Dünya Servisi Orta Doğu Editörü Alan Johnston ise bu açıklamanın İsrail'den gelen ilk yumuşama sinyali olduğunu söyledi.

Uygulamaya karşı Cuma günü yoğunlaşan protestolar Cumartesi de devam etmiş, iki gün boyunca dört Filistinli yaşamını yitirmişti.

Cumartesi günü üç İsrailli sivil de işgal altındaki Batı Şeria'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

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