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İsrail medyası: Obama'nın favori müttefiki İsrail değil, Türk hükümetidir

Jerusalem Post, 40 yıldır ilk defa Amerika Başkanı'nın favori Ortadoğu müttefikinin İsrail değil, Türk hükümeti olduğu yorumuna yer verdi.

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Jerusalem Post, 40 yıldır ilk defa Amerika Başkanı'nın favori Ortadoğu müttefikinin İsrail değil, Türk hükümeti olduğu yorumuna yer verdi.



İsrail medyasında Türkiye’ye yönelik eleştiri dolu yorumlar devam ediyor. Jerusalem Post tarafından yayımlanan bir makalede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok yönden ABD’nin çıkarlarına karşı adımlar attığı öne sürülürken, “40 yıldır ilk defa İsrail, Amerika Başkanı’nın favori Ortadoğu müttefiki değildir. Bunun yerine bu rolü Türk hükümeti oynuyor” görüşüne yer verildi.

Jerusalem Post, “Erdoğan’ın önünde parlak bir gelecek var” başlığı ile yayımladığı makalede “Türkiye’nin Başbakanı, birçok yönden Amerika’nın çıkarlarına karşı adımlar attı. Bu halde Başkan Obama niye onu desteklemeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.


'40 yıdır ilk defa'

Kısa adı GLORİA olan Uluslararası İlişkiler için Küresel Araştırma Merkezi Direktörü Barry Rubin imzasını taşıyan makalede şöyle devam edildi:

40 yıldır ilk defa İsrail, Amerika Başkanı’nın favori Ortadoğu müttefiki değildir. Bunun yerine bu rolü Türk hükümeti oynuyor. Bu, ‘eski’ Türkiye, yani laik cumhuriyet olsaydı o kadar kötü bir şey olmazdı. Ama maalesef, Başkan Barack Obama’nın bölgesel liderler arasında favori danışmanı Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Barry Rubin, Obama’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hiç sevmediğini halbuki Netanyahu’nun buna layık olmak için “hiçbir şey yapmadığı”nı da savunduğu
makalesinde “Erdoğan ile ilgili temel sorun, ABD tarafından kucaklanmasına rağmen, ABD’nin, genel olarak Batı’nın ve İsrail’in düşmanı oluşudur” iddiasında da bulundu. Bu bağlamla Erdoğan’ın ABD’nin “çıkarlarının aleyhinde” attığı adımların çeşitli örneklerinin verildiği makalede Irak savaşı öncesi ABD ordusuna Türkiye’ye girme izninin verilmemesi, Türk hükümetinin İran’a yaptırımlara yönelik karşıt tutumu, Hamas liderinin Ankara’da “kahraman” olarak karşılanması gibi konular sıralandı.


Türkiye'de korku ve umutsuzluk

JPost’un yayımladığı makalede ayrıca, Türkiye’deki gelişmelere değinilirken, Türkiye’de Batı medyasınca genellikle yansıtılmayan gerçek bir korku ve umutsuzluğun yaşandığı öne sürüldü. Buna karşın Erdoğan yönetiminin, ekonomide iyi bir performans gösterdiği görüşünün yansıtıldığı makalenin son bölümünde şu iddialara yer verildi:

Türk ordusunu kırdıktan sonra Erdoğan’ın ülkede her istediğini yapabilmek için tek ihtiyacı yargı üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırabilmektir. Ve Obama’nın Erdoğan’ın tavsiyelerine uyup yurt içinde baskıcı ve yurt dışında radikallere destek verecek radikal İslamcı rejimleri seçerek ‘Türk modeli’nin yayılmasına yardımcı olurken Erdoğan için işler gerçekten parlak gibi görünüyor.


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