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Dünya

İsrail Meclisi'nde 'soykırım'a yine ret

İsrail Meclisi Knesset, Ermeni soykırımı iddialarının tanınmasıyla ilgili tasarıyı bu yıl da reddetti.

06 Mayıs 2009 03:00

İsrail Meclisi Knesset, Ermeni soykırımı iddialarının tanınmasıyla ilgili tasarıyı bu yıl da reddetti.

Knesset, söz konusu tasarıyı “Ermenilerin ölümlerini anmak bizim ahlaki sorumluluğumuzdur. Ancak bunu konuşmanın yeri meclis ve hükümet değildir” diyerek geri çevirdi.

Tasarı her yıl olduğu gibi, bu yıl da 24 Nisan’da Meretz vekili Haim Oron tarafından verilmişti.

Hükümet adına açıklama yapan Çevre Bakanı Gilad Erdan, “Ölen Ermenileri anmak bizim ahlaki sorumluluğumuzdur. Ancak bu konu açık bir şekilde tarihi verilere dayanarak görüşülmeli. Bunu yapmanın yeri de meclis değil” diyerek, soykırım iddialarının tanınmasına yönelik teklifi bir kez daha geri çevirdi.  

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