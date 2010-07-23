İsrail, Mavi Marmara'yı bırakıyor

T24 - İsrail Mavi Marmara dahil el koyduğu gemileri bırakma kararı aldı.



NTV televizyonunun haberine göre İsrail Türk gemisi Mavi Marmara dahil el koyduğu 6 yardım gemisini serbest bırakacağını duyurdu.



31 Mayıs'ta 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan gemi baskını sonrasında İsrail Gazze'ye yardım götüren 3'ü Türk toplam 6 gemiye el koymuştu. Gemiler 31 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Aşdod limanında bekletiliyor. Gemi baskının soruşturulması için uluslararası bir komisyonun kurulmasına karşı çıkan İsrail, olayı soruşturmak için 5 kişilik bir komisyon kurmuştu.