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Dünya

İsrail, Mavi Marmara'yı bırakıyor

İsrail Mavi Marmara dahil el koyduğu gemileri bırakma kararı aldı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail Mavi Marmara dahil el koyduğu gemileri bırakma kararı aldı.

NTV televizyonunun haberine göre İsrail Türk gemisi Mavi Marmara dahil el koyduğu 6 yardım gemisini serbest bırakacağını duyurdu.

31 Mayıs'ta 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan gemi baskını sonrasında İsrail Gazze'ye yardım götüren 3'ü Türk toplam 6 gemiye el koymuştu. Gemiler 31 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Aşdod limanında bekletiliyor. Gemi baskının soruşturulması için uluslararası bir komisyonun kurulmasına karşı çıkan İsrail, olayı soruşturmak için 5 kişilik bir komisyon kurmuştu.

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