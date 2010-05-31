İsrail Mavi Marmara'ya saldırdı: 9 ölü 30 yaralı





T24 - İsrail komandoları dün gece sabaha karşı Gazze’ye insani yardım götüren ‘Özgürlük Filosu’nun Türk bandıralı Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda helikopter ve botlarla baskın yaptı. Gemide can pazarı yaşandı. İsrailli komandolar kendilerini sopayla savunmaya çalışanlara ateşle karşılık verdi. Baskında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kanlı baskın tüm dünyanın tepkisini çekerken, gemi İsrail’in Aşkod limanına çekildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken elleri kelepçelendi.



İsrail komandolarının gemiye saldırı anı - Galeri

Saldırıdan ilk görüntüler-Video

Mavi Marmara'nın Kaptanı'yla son görüşme