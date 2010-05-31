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İsrail Mavi Marmara'ya saldırdı: 9 ölü 30 yaralı

İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım götüren gemilere "uluslararası sularda" bulunmalarına karşın saldırarak 9 sivili öldürdü.

31 Mayıs 2010 03:00



T24 - İsrail komandoları dün gece sabaha karşı Gazze’ye insani yardım götüren ‘Özgürlük Filosu’nun Türk bandıralı Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda helikopter ve botlarla baskın yaptı. Gemide can pazarı yaşandı. İsrailli komandolar kendilerini sopayla savunmaya çalışanlara ateşle karşılık verdi. Baskında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kanlı baskın tüm dünyanın tepkisini çekerken, gemi İsrail’in Aşkod limanına çekildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken elleri kelepçelendi.

İsrail komandolarının gemiye saldırı anı - Galeri

Saldırıdan ilk görüntüler-Video

Mavi Marmara'nın Kaptanı'yla son görüşme


İsrail ordusunun, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 3 yıldır uyguladığı ambargoyu delip insani yardım ulaştırmayı hedefleyen 6 gemilik “Özgürlük Filosu”nun en büyük gemisi “Mavi Marmara”ya dün sabaha karşı uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 kişi öldü. Kanlı operasyon son yıllarda görülmedik boyutta bir diplomatik gerilime neden oldu. Türkiye’nin yanı sıra İsrail’in Avrupa Birliği’ndeki müttefikleri, Birleşmiş Milletler ve dünyanın dörtbir yanından birçok ülke operasyonu kınadı; şaşkınlık ve üzüntü ifadeleri dile getirildi.

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İsrail’in uyguladığı medya karatması nedeniyle, dün sabaha karşı 04.30’da helikopterden sarkıtılan komandoların müdahelesiyle tırmanan operasyona ilişkin uzun süre sağlıklı haber alınamadı. İsrail televizyonları ilerleyen saatlerde yüzlerce insan taşıyan gemide ölü sayısının 19 olduğunu bildirse de bu sayı akşam üzeri 9’a düştü.


Helikopterden indiler

Operasyon, önceki gece saat 11’den itibaren İsrail donanmasına ait gemilerin Özgürlük Filosu’na sokulmasıyla başladı. Sabaha karşı 4’te, müdahale başlamadan önce İsrail donanmasından Mavi Marmara’ya şu duyuru yapıldı:

“Şu anda çatışma bölgesine yaklaşıyorsunuz. Rotanızı değiştirip Aşdod limanına doğru ilerleyin. Orada yardımlar boşaltılıp Gazze’ye gönderilecek; sizler de ülkelerinize dönersiniz. Yardımların Gazze’ye iletildiğini de göreceksiniz.”

Gemilerin yollarına devam etmesi üzerine bir grup İsrail komandosu zodyak botlarla Mavi Marmara’ya yanaştı.

Bu sırada İsrail askerleri tarafından pervanelerine müdahalede bulunulmasının ardından geminin hız kestiği bildirildi. 4.30’a gelindiğinde operasyon doruğa tırmandı; bir helikopterdeki İsrail komandoları halatlarla Mavi Marmara’ya sarkıtıldı. Gemiden gelen görüntülerde ilk komandonun yere sertçe düşmesinin ardından, gemideki bir grup insanın sopalı saldırısına uğradığı ve ardından İsrail askeri olduğu anlaşılan bir kişinin ateş açtığı görüldü.


İsrail’den görüntüler

İsrail ordusu dün gece yardım filosuna düzenlenen operasyonla ilgili video filmi yayınladı ve gemiye inen askerlerinin saldırıya uğradığını iddia etti. Görüntülerin üzerine yazılan yazılarda İsrail askerlerinin baskınına direnen, sandalye ve demir çubuklarla saldıran aktivistlerin bir askeri aşağı attıkları bilgisi veriliyor.


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