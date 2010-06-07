İsrail Mavi Marmara operasyonunu soruşturacak

T24 - İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail deniz komandolarının Gazze'ye yardım yolundaki Mavi Marmara gemisine yaptığı ve 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan baskınla ilgili bir devlet soruşturma komisyonu oluşturulmasını kararlaştırdığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu konuyla ilgili açıklamayı bu akşam veya yarın (8 Haziran 2010) yapmasının beklendiğini duyurdu. Bu arada İsrail Endüstri ve Ticaret Bakanı Ben Eliezer, Türkiye'ye yapılan 150 bin kişilik rezervasyonun 100 binini iptal edilidiğini bildirdi.





Gazetenin internet sayfasında yer alan ve Kudüs'teki üst düzey bir kaynağa dayandırılan haberde, soruşturma komisyonunun uluslararası ve deniz hukuku konusunda uzman yargıçlardan oluşacağı ve en azından bir Amerikalı, iki uluslararası hukukçunun da gözlemci olarak komisyona davet edileceği bildirildi.





Habere göre, komisyon, İsrail donanmasının Mavi Marmara gemisine baskınını incelemenin yanı sıra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı kapatma ile deniz ablukasının hukuki durumunu da değerlendirecek.





İsrail kabinesi, dün akşam (6 Haziran 2010) bu konuda uzun süreli bir değerlendirme toplantısı yapmış, yapılan açıklamada, ''Gazze'ye yardım götüren filo konusunun aydınlatılmasının yollarının tartışıldığı'' belirtilmiş, soruşturma konusuna değinilmemişti.







100 bin İsrailli gelmekten vazgeçti







İsrail Endüstri ve Ticaret Bakanı Ben Eliezer, İsrail ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin dışında kalmasını umduğunu belirtirken, Türkiye'ye yönelik bu sezon için yapılan 150 bin kişilik rezervasyonun 100 bininin iptal edildiği bildirildi.





Eliezer, Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Ama gerçekçi de olmak gerek'' diyerek, iki ülke arasında son dönemde ele alınan enerji ve içme suyu projelerinin nasıl devam edebileceğini bilemediğini ifade etti.





Reuters'ın haberinde, İsrail'in endüstri liderlerinin de Türkiye ile ticaretin eski seyrinde devam etmesi çağrısı yaptıkları anımsatılarak, Eliezer'in de, ''Türk ve İsrailli firmaların kendi işlerine bakacaklarını düşünüyorum'' şeklindeki ifadeleri aktarıldı.





Ben Eliezer, Türkiye'deki gösteriler sırasında İsrail bayraklarının yakıldığı TV görüntüleri üzerine, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan İsrailli turistlerin vazgeçtiklerini kaydetti.





İsrail Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Yossi Fatael da Türkiye'ye yönelik bu sezon için yapılan 150 bin kişilik rezervasyonun 100 bininin iptal edildiğini söyledi. Fatael, ''Hatta Türkiye üzerinden başka ülkelere geçmeyi planlayan İsrailli turistler arasında da rotalarını değiştirenler oldu'' dedi.

