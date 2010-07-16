-İSRAİL MAVİ HATTI GEÇTİ İDDİASI BEYRUT (A.A) - 15.07.2010 - Bir İsrail devriyesinin, Mavi Hattı geçerek Kfarçuba bölgesinde Lübnan topraklarına girdiği bildirildi. Lübnan ordusu sözcüsü, İsrail devriyesinin, bir çobanı kaçırmak için Kfarçuba kentinde hattı geçtiğini belirtti. Sözcü, çobanın kaçmayı başardığını, ancak İsrail devriyesinin Mavi Hattın yaklaşık 20 metre ötesine girdiğini kaydetti. Bu arada, Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL sözcüsü Neeraj Singh, "Mavi Hat'ta hiçbir ihlal gözlemlemediklerini" açıkladı. Mavi Hat, İsrail'in Güney Lübnan'daki 22 yıllık varlığına son verdiği 2000 yılından sonra, BM tarafından oluşturulmuştu.