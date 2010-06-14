İsrail marketlerinden Türk mallarına boykot

T24 - Gazze’ye yardım götüren gemilere yapılan kanlı baskının ardından iki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle İsrail’deki bazı süper market zincirleri, Türk mallarını boykot etme kararı aldı.



Türkiye'deki firmalarla çalışmayı durduracakları duyuran süpermarketler arasında Mega, Kentteki Mega, Mega Bul mağazalarının işleticisi Blue Square ile Rami Levi süpermarket zinciri de bulunuyor.



Türkiye'den kendi markası altında un ve unlu mamuller, makarna ithal eden Blue Square, bu malların ithalatını durdurmaya karar verdiğini açıkladı.



Rami Levi süpermarket zincirleri de ''Türk halkı İsrail'e karşı boykot uygulamalarını devreye sokarken'', kendilerinin de hiç bir şey yapmamalarının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyip, tüm ilişkilerini kesme kararı aldıkları bildirdi.



Türkiye'den makarna, ketçap, kağıt tabaklar ithal eden Levi, söz konusu ürünler için İtalya ve Çin yanı sıra başka pazarlara yönelebileceklerini belirtti.



Rami Levi ve Blue Square, Türk firmalarının adı altındaki ürünlerini raflarından kaldıracaklarını, ancak Türkiye'de üretilen ama kendi markalarının adı altındaki ürünleri, stokları bitene kadar satmayı sürdüreceklerini de kaydetti.





93 milyon dolarlık kayıp



İsrail'in Kanal 10 Televizyonu, konuyla ilgili haberini verirken, süpermarket zincirlerinin bu kararının Türkiye için yaklaşık 93 milyon dolar dolayında kayıp anlamına geleceğini öne sürdü.





Sheffer: Tüm ürünleri kaldırmalılar



Brand For You adlı firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Rafi Sheffer de Türkiye'deki üreticilerle bağlarını kesmeleri konusunda henüz bir karar almadıklarını söyledi.



Kudüs Belediye Meclisi üyesi olan, adıyla bilinen süpermarketlerin sahibi Rami Levi'nin açıklamalarını da eleştiren Sheffer, bu süpermarketler zincirinin raflarında, Türkiye'de üretilen ancak başka başka markalar altında satılan pek çok ürün bulunduğunu belirterek, ''Eğer Türk mallarını gerçekten boykot ediyorsa, sadece özel markalar altında gelen Türk ürünlerini raflarından kaldırmakla kalmaması gerektiğini'' dile getirdi.





Süpermarket devi de katılabilir



İsrail'deki en büyük süpermarket zinciri Super Sol'un ise Türk firmalarıyla ilişkilerini değerlendirdiği belirtilirken, boykot uygulamasına katılması da bekleniyor.





