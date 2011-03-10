-İSRAİL MAHKEMESİNDEN GÖRÜLMEMİŞ KARAR TEL AVİV (A.A) - 10.03.2011 - İsrail mahkemesi, yıllardır Doğu Kudüs'ün Ras El-Amud mahallesinde oturan bir Filistinli ailenin, evinin bir bölümünü Yahudi yerleşimcilere vermesini kararlaştırdı. Mahkemenin bu konudaki kararını geçen hafta yayımladığı belirtildi. Yahudi yerleşimcilerin kısa sürede evin, boşaltılmasına karar verilen bir odası ile avlusuna yerleşmeleri bekleniyor. Verilen bilgiye göre mahkemenin kararı, Filistinli Hamdalla ailesi ile Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'e yerleşmelerine destek veren Amerikalı Yahudi işadamı Irvıng Moskowitz arasında 11 yıl süren hukuk mücadelesinin sonucu. Hamdalla ailesinin Ras El-Amud'daki evde 1952 yılından bu yana yaşadığı belirtiliyor. Ailenin evi, mahallede, Maale Zeytim adı verilen ve yaklaşık 100 kadar Yahudi ailenin yüksek duvarlar içinde yaşadığı semtin hemen bitişiğinde yer alıyor. Hem ailenin evinin, hem de Maale Zeytim'de yaşayanların bulunduğu arazinin 1990 yılında Moskowitz tarafından satın alındığı da kaydedildi. Kudüs Bölge mahkemesi, 2005 yılında da evin bulunduğu arazi üzerine 1989 yılında inşa edilen ek yapı ile deponun tahliye edilmesi kararını vermişti. Karara göre, Filistinli aile evin diğer bölümlerini elinde tutacaktı. Filistinli ailenin bu karar doğrultusunda, Moskowitz'e ait olduğu kararlaştırılan bölümü boşalttığı da kaydedildi. 18 kişinin yaşadığı evle ilgili çıkan son kararın ardından, aile üyelerinden Halid Hamdalla, Haaretz gazetesine, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizi buradan tümüyle atmak istiyorlar. Polis, hakimler, hepsi onların tarafında" dedi. Filistinli ailenin avukatı Şlomo Lecker de yerleşimcilerin, mahkeme kararıyla uyuşmayacak şekilde hile yaptıklarını, boşaltılması gereken bölümler konusunda mahkemeyi yanılttıklarını belirtti. Lecker, şimdi boşaltılan odaya yerleşimcilerin iki silahlı güvenlik görevlisiyle birlikte geleceklerini ve nihayetinde aileyi tüm evi boşaltmaya zorlayacaklarını da kaydetti. El Fetih Devrim Konseyi üyelerinden Dimitri Delyani de mahkeme kararını "Mahkemeler, asla Batı Kudüs'te yaşayan aileler için (Filistinliler lehine) böyle kararlar almaz" sözleriyle eleştirdi. Yerleşimcilerin boşaltılan oda ve yapılara derhal taşınacaklarını belirten Delyani, "Filistinli ailenin evi bir yerleşime dönüşecek. Yerleşimciler, yanlarında getirecekleri silahlı güvenlik görevlileri ile Hamdalla ailesinin yaşamını çekilmez hale getirecekler" dedi.