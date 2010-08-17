-İSRAİL MAHKEMESİNDEN DEVLETİ SUÇLAYAN KARAR KUDÜS (A.A) - 17.08.2010 - İsrail mahkemesi, 10 yaşındaki Filistinli bir kızın 3 yıl önce vurularak öldürülmesinden, İsrail devletini sorumlu tuttu. Kudüs'te görülen davada, mahkeme, Anata köyünde gösterileri uzak bir mesafeden izlemekte olan Abir Aramin'in, kalabalığı dağıtmaya çalışan İsrail sınır polisince kauçuk mermiyle vurulduğuna karar verdi. İsrail polisi, küçük kızın, Filistinli göstericilerin attığı taşla öldüğünü ileri sürmüştü. Olay yerinde yaralanan Filistinli küçük kız, 2 gün sonra hastanede ölmüştü.