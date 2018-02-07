İsrail mahkemesi, Türk akademisyenin gözaltı süresini yeniden uzattı

15 Ocak'ta Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi 6 gün daha uzatıldı.

Filistin'in Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün basına kapalı görülen duruşmada, 23 gündür gözaltında bulunan Tekeli'nin gözaltı süresinin 11 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmasına karar verildi.

Neyle suçlandığı bilinmiyor

İsrail makamları, Tekeli'nin neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Tekeli'nin gözaltı süresi 29 Ocak pazar günü görülen duruşmada da 8 gün uzatılmıştı.

Türkiye'ye dönmek isterken gözaltına alınmıştı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

