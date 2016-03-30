İsrail mahkemesi kamera önündeki cinayet için ''Yeterli delil yok'' dedi!

İsrail mahkemesi, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir İsrail askerinin yerde yaralı halde yatan Filistinli genci kamera önünde öldürmesi ile ilgili görülen davada, "makul şüphe bulunduğunu ancak yeterli delil bulunmadığını" savundu.

Ntv'nin İsrail basınına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Kastina askeri mahkemesinde görülen davaya bakan Hakim Yarbay Ronen Şor, savcının, Filistinliyi öldüren askerin tutukluluk süresinin dokuz gün uzatılması yönündeki talebini reddederek, perşembe günü serbest kalmasına karar verdi.

Haaretz gazetesi Şor'un, "illegal ateş açma ile ilgili makul şüphe bulunduğunu ancak olayın karmaşık olduğu ve eldeki delillerin yetersiz kaldığını" söylediğini yazdı.

Yerde hareketsiz yatan Filistinliyi başından vurarak öldüren İsrail askerinin kimliği ile ilgili verilen gizlilik kararı ise devam ediyor.

Öte yandan, davanın görüldüğü saatte mahkeme önünde toplanan onlarca aşırı sağcı İsraillinin, yargılanan askerin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da perşembe günü "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayri adil" bir fiil olarak tanımlanarak, kınanmıştı.

İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitine kadar da askerin görevine ara verildiğini duyurmuştu.