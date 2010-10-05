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Dünya

İSRAİL MAGUİRE'İ SINIR DIŞI EDECEK KUDÜS (A.A)

05 Ekim 2010 02:15

-İSRAİL MAGUİRE'İ SINIR DIŞI EDECEK KUDÜS (A.A) - 04.10.2010 - İsrail Yüksek Mahkemesi, Nobel ödüllü İrlandalı barış eylemcisi Mairead Corrigan Maguire'ın sınır dışı edilmesi kararını onayladı. Mahkeme sözcüsü Ayalet Filo, bir İsrail mahkemesinin verdiği karardan sonra temyiz için Yüksek Mahkemeye başvuran Maguire'in talebinin reddedildiğini söyledi. Yüksek Mahkemenin kararıyla 66 yaşındaki Maguire'ın sınır dışı edilmesinin önündeki son engel de ortadan kalktı. Mayıs ayı sonunda Gazze'ye yardım götürürken, İsrail donanmasının operasyon düzenlediği gemi filosundaki Rachel Corrie gemisinin yolcuları arasında yer alan Nobel ödüllü Mairead Magiure, olayın ardından sınır dışı edilmiş ve ülkeye özel izin almadan girişi yasaklanmıştı.  Ancak yasak kararına uymayarak, kadınlardan oluşan bir heyetle İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunmak üzere 28 Eylülde Frankfurt'tan Tel Aviv'e gelen Magiure, havaalanında gözaltına alınmıştı.       

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