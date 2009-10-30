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Dünya

'İsrail, Lübnan'a saldırmayı planlıyor'

Lübnan büyükelçisi, İsrail'in ülkesine saldıracağı konusunda Birleşmiş Milletler'e bir uyarıda bulundu.

30 Ekim 2009 02:00

T24 - Lübnan büyükelçisi, İsrail'in ülkesine saldıracağı konusunda Birleşmiş Milletler'e bir uyarıda bulundu.

Lübnan gazetesi Al-Hayyat'ın haberine göre Lübnan Büyükelçisi Noaf Salaam, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, İsrail'in yakın zamanda ülkesine saldırmayı planladığını ifade etti. Mektupta geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın Houla kasabasının İsrail tarafından, Katyuşa roketi fırlatılması sonrası bombalanmasını da kınadı.

Gazetenin, Büyükelçi Salaam'ın, İsrail'in gerçekleştirdiği füze saldırısının Lübnan'ın bağımsızlığına açık bir saldırı olduğunu ifade ettiğnii belirterek, İsrail'in Lübnan hükümeti ve halkını tehdit ettiğini söylediğnii yazdı.

Çarşamba günü Lübnan birlikleri, İsrail'e fırlatılmaya hazırlanmış olan 4 adet Katyuşa füzesini bulup imha etmişlerdi.

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