İsrail, Lübnan'a karşı savaşa mı hazırlanıyor?

İstanbul- İsrail ordususun ülkenin kuzey sınırlarında konuşulan 91. Tugayı'nın komutan Hertzi Halevy dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuz daha ciddi ve profesyonel bir başka Lübnan Savaşı'na hazırlanıyor. Tepki daha keskin, sert ve şiddetli olmalı" dedi. Bölgenin tutuşma riski altında olduğunu söyleyen Halevy, savaş hazırlığında Suriye'de yaşanan gelişmelerin de etkisi olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun kuzey komutanlığından üst düzey bir yetkili ise Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Bir sonraki savaş farklı olacak. Bu yüzden işlerin ülke cephesinde daha kolay yürümesi için mümkün mertebe en kısa sürede bitmesini sağlamalıyız" dedi.

Adı açıklanmayan yetkili, bu sözlerinin Lübnan'a yönelik çok şiddetli bir saldırı düzenleneceği ve devasa bir hasar oluşacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Haaretz ise İsrail ordusunun savaş simülasyonlarında özellikle Güney Lübnan'daki köylerde Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir kara harekatı planlarının denendiğini bildirdi.

Kuzey komutanlığı yetkilisi, "Goldstone Raporu burada olacakların yanında sönük kalacak. Düşman nüfusun yoğun olduğu yerlerde ve bu yerlerin dışında savaşma şansı yok" dedi.

İsrail ordusunun operasyon için bölgedeki hazırlıklarını hızlandırdığı sırada Halvey, "Goldstone raporunda toplum ve dünyanının kafası karışmıştı ve işlerin daha nazikçe halledileceğini düşünmüşlerdi ancak bu olamaz. Çok büyük bir kuvvet kullanmadan amacımıza ulaşmamız çok zor. Düşmanın da bunu biliyor olması lazım" diye konuştu.

Lübnan ordusu da savaşa dahil olabilir

İsrail üçüncü bir "Lübnan Savaşı" durumunda yalnızca Hizbullah ile karşı karşıya kalmayabilir. Bölgede etkinliğini artıran Lübnan ordusu ile sınır bölgesindeki İsrail ordusu arasında gerilimler yaşanıyor.

Haaretz'e göre İsrail ordusu şimdilik bu tip durumları büyütmeme eğiliminde ve doğrudan Lübnan ordusuna karşı büyük bir operasyondan kaçınıyor.

Ancak yine de bölgeye yapılacak bir müdahalede Lübnan ordusu da Hizbullah ile birlikte İsrail ordusuna yanıt verebilir.