İsrail Lübnan sınırına da duvar‎ örüyor

Batı Şeria ve Mısır sınırına duvar örerek dünyanın tepkisini çeken İsrail şimdi de güvenlik gerekçeleriyle Lübnan sınırına duvar inşa etmeye başladı.

El Arabiya'nın haberine göre, İsrail ordusu sözcüsü, inşaatın BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde yapıldığını belirtti. Sözcü, duvarın amacının sınırda çatışmaları önlemek olduğunu söyledi.

İsrail ordu radyosu da duvarın birkaç metre yüksekliğinde olacağını, amacın "İsrail sınır kasabası Metulla'yı Lübnan tarafından açılacak ateşten korumak olduğunu" duyurdu.

UNIFIL, İsrail'in Güney Lübnan'ı Lübnan'ı 1978'de işgal etmesinden sonra Lübnan'a konuşlandırılmıştı.