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Dünya

İsrail Lahey'de mercek altında

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili olarak hazırlık soruşturması yürütüyor

03 Şubat 2009 02:00

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili olarak "hazırlık soruşturması" yürütüyor.

Savcılık bürosunca yapılan açıklamaya göre savcılığa, Gazze'de İsrail'in işlediği suçlar konusunda yaklaşık 200 kişi ve kuruluştan suç duyurusu geldi.

Açıklamada, savcılığın, gelen tüm duyuruları dikkatlice incelemekte olduğu ve gerekli görürse dava açılacağı bildirildi.

UCM; savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların faillerini yargılamakla görevli ilk uluslararası kalıcı mahkeme.

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