İsrail kuşatmasını Yahudiler yarıyor

T24 - Avrupalı barış gönüllüsü Yahudiler, İsrail'in Gazze'ye acımasız kuşatmasını delmek için gizlice gemi kaldıracak. Bir grup İsrailli kadın da Batı Şeria'da deniz görmeden yaşamış Filistinli hemcinslerini gizlice İsrail'e götürüp felekten bir gün yaşatma eylemini iyice büyütüyor.







İşgal ve kuşatma altındaki Filistinliler için merhamet kapısı bu kez Yahudi cephesinden açılıyor. Bir grup İsrailli kadının yargılanıp hapsedilmeyi göze alarak Batı Şeria’ya geçip Filistinli kadınları İsrail’e bir günlüğüne eğlenceye götürme macerasını büyütürken Avrupalı Yahudiler de Gazze’ye yönelik kuşatmayı yarmak için kolları sıvadı.



Alman Yahudi Sesi adlı örgütün lideri Kate Katzenstein-Leiterer, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Gazze’ye kuşatmayı yarmak için bir geminin yola çıkmaya hazır olduğunu duyurdu. Katzenstein-Leiterer, Avrupa’da yaşayan Yahudilerle dolu yardım gemisini Britanyalı grup Filistinlilere Adalet İçin Yahudiler’in (JfJfP) organize ettiğini söyledi.





Geminin rotası da gizli



Hitler rejiminden Doğu Avrupa’ya kaçmış Komünist bir ailenin çocuğu olan Katzenstein-Leiterer, nereden ve ne zaman hareket edileceğine dair bilgileri şimdilik gizli tutuklarını belirtti. 10 ülkeye yayılmış Adil Barış İçin Avrupalı Yahudiler hareketinin parçası olan Alman Yahudi Sesi’ne göre, gemiye yüklenen malzemeler kişisel bağışlar ve Sol Parti’nin bağışlarından oluşuyor. 31 Mayıs’ta Gazze yolcusu Özgürlük Filosu’na saldırıp Mavi Marmara gemisindemi dokuz Türk gönüllüyü öldürmüş olan İsrail, kuşatmayı yarma girişimlerini kesinlikle önleyeceğini vurguluyor.

Hapsi göze alan yüzlerce kadın



Beri tarafta İsrailli Yahudi kadınlar, daha önce iki kez yaptıkları gibi Batı Şeria’daki Filistinli kadınları gizlice Tel Aviv’e götürüp felekten bir gün çalma çabasını sürdürüyor. Guardian gazetesi, Filistinlileri ‘kaçırma’ eylemine katılmak için çok sayıda Yahudi kadının gönüllü olduğunu yazdı. Üçüncü tur hazırlıkları yapılırken eylemin öncüsü Esti Tsal, yüzlerce kadının bu macerayı yaşamak için başvurduğunu belirterek, “Bundan korkulacak bir şeyin olmadığının anlaşılmasını istiyoruz. Daha fazla insanın, bizi ayıran ve düşman yapan ideolojiyi reddetmesini istiyoruz” dedi. 63 yaşındaki Tel Avivli Riki “Yasaları çiğnemeye karşıydım. Ama sivil eylemin tek yol olduğunu anladım” diye ekledi. Filistin tarafından 24 yaşındaki Fatima ise “Denizin sesinin insanı dinlendirdiğini bilmiyordum” diye konuştu.



Bu eylemi İsrailli yazar Ilana Hammerman ile başlamıştı. Mayısta Hammerman üç Filistinli genç kızı Batı Şeria’dan Tel Aviv’e götürüp ‘eğlenceli bir gün’ yaşatmış ve bunu Haaretz’deki köşesinde yazmıştı. Hakkında soruşturma açılınca da diğer Yahudi kadınlar tetiklenmişti. 23 Temmuz’da İsrailli 11 barış gönüllüsü, Hammerman’la omuz omuza verip ikinci eylemi gizlice gerçekleştirmişti. Filistinli 12 kadın ve üç çocuk, başlarını açıp yerleşimci kılığında sınırı fark ettirmeden geçmişti. İsrailli ve Filistinli kadınlar Yafa’da yemek yiyip Tel Aviv sahillerinde yüzmüştü. Gün sonunda Filistinliler Kudüs üzerinden eve bırakmıştı. Yazar Klil Zisapel, misafir ettikleri Filistinli kadınların çoğunun daha önce denizi ve kutsal yerleri görmediğini anlatmıştı.

İsrail’in Filistinli kadınları ‘sınır ihlali’, İsrailleri de ‘insan kaçakçılığı’ suçlamasıyla hapse mahkum etme ihtimaline rağmen eylemciler, Haaretz’e ilan vererek “İsraillilere Ürdün Nehri’nden Akdeniz sahillerine dolaşım hakkı verirken bu toprakların diğer sahipleri Filistinlilere aynı hakkı tanımayan İsrail’e giriş yasasını tanımıyoruz” diye meydan okumuştu

