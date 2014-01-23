İsrail, Kudüs'te 'el Kaide hücresi' ortaya çıkardı

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet, Doğu Kudüs'te bir el Kaide hücresinin üyesi olmakla suçladığı üç kişiyi tutukladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü, yakalanan zanlıların saldırı planladığı hedefler arasında Amerikan elçiliğinin de yer aldığını söylüyor.

Şin Bet, üç adamın Gazze Şeridi'nde bir el Kaide casusu tarafından örgüte sokulduğunu iddia etti.

Doğu Kudüs'teki ''hücre evinde'' kotarılan saldırı planlarından bir diğerinin de Kudüs'ün merkezinde yer alan büyük bir konferans salonunu hedeflediği açıklandı. Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Hamas örgütünün sözcüsü Sami Ebu Zuhri'nin Şin Bet'in iddialarını yalanladığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansı, sözcü Zuhri'nin Şin Bet'in açıklamalarını ''saçma yalanlar'' diye tanımlayarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırılara gerekçe bulmaya çalıştığını söylediğini aktarıyor. Şin Bet'ten yapılan açıklamada yakalanan adamlardan birinin silah eğitimi almak üzere Suriye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

İsrailli güvenlik yetkilileri, bazı saldırı planlarında sahte Rus kimlik belgelerinin kullanılmasının düşünüldüğünü söylüyor.

İddia edilen başka planlar arasında sözkonusu hücre evinin Batı Şeria'da bir İsrail otobüsüne saldırmayı ve Kudüs'te bir otobüs durağından İsrail askerlerini kaçırmayı düşündüğü yönündeki suçlamalar da var.

ABD Dışişleri sözcüsü Marie Harf, Amerikan büyükelçiliğine saldırı planlandığı iddiasını soruşturduklarını açıkladı.

Washington'daki basın toplantısında sözcü Harf, ''Bunun doğru olmadığına inanmak için bir nedenim yok. Fakat elimizde bağımsızca teyit edilmiş bir veri bulunmuyor.'' diye konuştu.

Geçen Kasım ayında İsral'in 2010 yılından bu yana el Kaide'ye bağlı biyolojik silah uzmanı olduğu iddia edilen bir kişiyi tuttuğu ortaya çıkmıştı.

Samir Abdül Latif el Barak adlı zanlı, İsrail askeri mahkemesinin aldığı karar uyarınca, hakkında resmi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın süresiz olarak hapis tutulabilecek