İsrail: Kudüs savaşını kazanmaya yemin ettik, teröristlerle hesaplaşacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün sabah düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu. “Kudüs savaşını kazanma yemin’ eden Netanyahu "Bütün teröristlerle hesaplaşacaklarını" söyledi.

"Bizi devletimizden ve başkentimizden söküp atmak isteyenler bunu başaramayacak" diye konuşan Netanyahu, batılı ülkelere çağrı yaptı.

İsrail Başbakanı çağrısında, "Bu katlima duyulan öfkeyi görmek istiyorum" derken, ABD Başkanı Barack Obama’dan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi: "Masum sivillere karşı bu tür saldırıları hiçbir şey meşru gösteremez.”

Netanyahu ayrıca, saldırının, önceki gün Doğu Kudüslü bir otobüs şoförünün intiharıyla bağlantılandırılmasına da değinerek, "Otopsi raporu intihar ettiği noktasında şüpheye yer bırakmıyor. Ancak bu rapor, 'kan iftirasının' yayılmasını ve bu kişinin Yahudiler tarafından öldürüldüğüne inanılmasını engelleyemedi. Kışkırtmalar sonucu söz konusu alçakça katliam yaşandı" diye konuştu.

Kudüs'te önceki gün, İsrailli otobüs firmasında şoför olarak çalışan Filistinli Hasan Yusuf er-Ramuni (32), araçta asılı halde ölü bulunmuştu. İsrail polisinin kısa sürede olayı "intihar" olarak açıklaması tepkilere neden olmuş,

Ramuni'nin Filistin medyasında yayınlanan fotoğraflarında yüz, sırt ve ayak kısmında morlukların olduğunun görüldüğü ifade edilmişti. Kudüs'te dün sabah bir sinagoga düzenlenen saldırıda da 5 İsrailli hayatını kaybetmişti.