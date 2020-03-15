İsrail, Koronavirüs'e karşı terörle mücadele uygulamasından faydalanacak; vatandaşların adımları takip edilecek

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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 193'e ulaştığı İsrail'de alınacak önlemlere terörle mücadelede kullanan takip sistemi de eklendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabinenin onayı alındığı durumda Koronavirüs taşıyan kişilerle kimlerin temasa geçtiğinin anlaşılması için takip sisteminin kullanılacağını söyledi.

Netanyahu, ülkenin Koronavirüs önlemleri kapsamında atacağı adımları duyurdu. Netanyahu, otellerin, alışveriş merkezlerinin ve restoranların kısmi olarak kapatılacağını söyledi.

Netanyahu, Koronavirüs görülen kişilerin kimlerle temasa geçtiğinin anlaşılması için terörle mücadelede kullanılan takip sistemini devreye sokacaklarını söyledi. Netanyahu, hastaların özel hayatını etkileyeceği için Adalet Bakanı'nın onay vermesi gereken sistemle ilgili olarak "Yakında teknolojiyi kullanmaya başlayacağız. Düşman görünmez fakat onun yerini tespit etmeliyiz" dedi.

İsrail ordusuna da Koronavirüs önlemi olarak tüm birliklerin üslerine dönmesi ve bitişi belli olmayacak bir gözetim altında kalma süresine hazır olmaları çağrısı yapıldı.