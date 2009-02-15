İsrail: Komutanın kendi görüşleridir

Genelkurmay Başkanlığı'nın İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mirzahi'nin sözleriyle ilgili sert açıklaması ve Dışişleri'nin verdiği notadan sonra İsrail'den tek açıklama İsrail ordusundan geldi. İsrail Ordu Sözcülüğü, "Komutanın sözlerinin İsrail ordusunun görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.



Ordu sözcülüğünden yayımlanan açıklamada, "İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı'nın askeri psikoloji konulu konferansta sarf ettiği ifadeler, kendi görüşleridir. Kurumsal bir nitelik taşımamaktadır" denildi.



Mizrahi'nin, Türkiye'yi katliamla suçlamasına Dışişleri'nin verdiği nota da Tel Aviv yönetimine ulaştı.



Notayı doğrulayan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, İsrail'de tatil günü olması dolayısıyla resmi bir açıklama yapmadı.



Sözcülük, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bir cevap verilebileceğini duyurdu.



İsrailli komutan ne dedi?



İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi, uluslararası bir toplantıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e yönelttiği “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" şeklindeki sözünü hatırlatarak, “Erdoğan aynaya baksın" dedi.



General Mizrahi, İsrail'i suçlayan Türkiye'nin uzun yıllar önce Ermenilere dünyanın en büyük katliamlarından birini yaptığını öne sürerek, aynı politikanın bugün de Kürtler üzerinde sürdürüldüğünü iddia etti.



İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı, İsrail'i Filistin topraklarını işgal etmekle suçlayan Başbakan Erdoğan'ın ülkesinin, Kıbrıs'ın kuzeyini on yıllardır işgal ettiğini iddia etti.



Bu konuşma için uluslararası temsilcilerin bulunduğu bir ortamın özellikle seçildiğini yazan Haaretz'in haberine göre General Mizrahi, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'in BM'den çıkarılması yolundaki çağrısını hatırlatarak, “Böyle bir durumda Türkiye de İsrail'in yanına eklenmelidir" dedi.

