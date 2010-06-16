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Dünya

İsrail Komitesi bugün toplanıyor

9 kişinin öldüğü Mavi Marmara baskınını soruşturacak İsrail Komitesi bugün ilk kez toplanıyor.

16 Haziran 2010 03:00

T24- 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara baskınını soruşturacak İsrail Komitesi bugün ilk kez toplanıyor. 3 İsrailli ve 2 yabancı gözlemci bir araya gelerek ön görüşme yapacak, çalışma yöntemlerini tespit edecek. İsrail güvenlik kabinesi de bugün Gazze'ye ablukayı hafifletmeyi görüşüyor.
    

Komitenin başkanı İsrail Anayasa Mahkemesi'nden emekli yargıç Jacob Turkel. Komite bu nedenle "Turkel Komitesi" olarak anılıyor.


Komitede İsrailli bir uluslararası hukuk profesörü ve bir askeri uzman da bulunuyor.


Uluslararası gözlemcilerse, Nobel Barış Ödüllü Kuzey İrlandalı David Trimble ve Kanadalı eski bir askeri hakim olan Ken Watkin.


Birleşmiş Milletler'se, "uuslararası soruşturma önerisi hala masada" açıklamasını yaptı.


İsrail'de bugün güvenlik kabinesi de toplanıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığındaki 7 isim Gazze ablukasının hafifletilmesini görüşecek.


Ortadoğu dörtlüsünün temsilcisi Tony Blair, "İsrail ablukayı günler içinde hafifletmeye başlamayı prensipte kabul etti" açıklamasını yaptı.

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