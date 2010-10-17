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Dünya

İSRAİL KOMİSYONU İFADELERİ İSTEDİ KUDÜS (A.A)

17 Ekim 2010 22:45

-İSRAİL KOMİSYONU İFADELERİ İSTEDİ KUDÜS (A.A) - 17.10.2010 - İsrail'de, 31 Mayıs'ta Gazze Filistinlilerine yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen ölümcül baskını soruşturan komisyon, Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine mektup göndererek, gemi tanıklarının ifadelerini istedi. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yargıcından ismini alan ''Turkel Komisyonu''nun sözcüsünün Reuters'e yaptığı açıklamaya göre,  Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, komisyonun çağrısına henüz yanıt vermedi. Türk Büyükelçiliğine gönderilen resmi mektupta, İsrail komandolarının baskınında, Gazze Filistinlileri'ne yardım için çalışan 9 Türk gönüllüsünün hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne yardım gemisinin kaptanına da ifade için çağrı yapıldı. Türk Büyükelçiliğine gönderilen İsrail hükümetinin soruşturma kurulu mektubununda, ''Türk yetkililer ile etkin biçimde birlikte çalışmanın çok faydalı olacağı'' belirtildi ve ''Türk Büyükelçiliği ve (hükümetin) yetkilileriyle birlikte çalışmaktan memnun kalınacağı'' kaydedildi. İsrail'in Mavi Marmara baskını soruşturma komisyonuna Yüksek Mahkeme Yargıcı Yaakov Turkel başkanlık ediyor. 

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