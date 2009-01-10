İsrail: Kimse bize ahlak dersi vermesin

Aynı zamanda İsrail güvenlik kabinesi üyesi olan Şeetrit, devlet televizyonuna açıklamasında, ''Öyle görünüyor ki, dışişleri bakanlarını New York'a gönderen Arap ülkelerinden gelen baskılar yüzünden ABD, veto etme konusunda verdiği sözleri tutmadı'' ifadesini kullandı.Şeetrit, ''İsrail'in güneyinde oturanları roketlere karşı savunmak için kimsenin onayını ihtiyacımız yok. Bu konuda Amerikalıların ve Avrupalıların ne dediği beni ilgilendirmiyor. Kimsenin bize verecek ahlak dersi yok'' dedi.Ülkenin güneyine roket atılmaması konusunda kendilerini garanti altına almaları gerektiğini söyleyen İsrailli Bakan, ''Hazırlamış olduğumuz askeri planlara göre davranmaya devam edeceğiz'' dedi, ancak 27 Aralık'ta başlatılan saldırıların devamıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.Güvenlik kabinesinin diğer 11 üyesi gibi, bu aşamada alınan kararlarla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğine dair bir mektup imzalamış olduğunu da kaydeden Şeetrit, ''Hamas'ın artık bize roket atmak istemeyeceği bir duruma gelmek lazım. Çatışmaları durdurmanın tek yolu Hamas'ın roket atışlarına ve saldırılarına son vermesidir, bu durumda hemen Gazze'den çıkarız ve Gazze ili İsrail arasındaki geçiş noktalarını açarız'' diye konuştu.İsrailli Bakan, bunun olmaması halinde ise daha da çok vuracaklarını ifade ederek, ''O zaman Hamas anlaşana kadar daha da çok vururuz. Hamas, seçtiği yolun onu kayba sürükleyeceğini anlamalıdır'' dedi.1860 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyi'nde 14 oyla kabul edilmişti. Sadece ABD, çekimser kalmıştı.