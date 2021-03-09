İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik hattı

İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, üç ülke elektrik ağlarını birbirine bağlayacak elektrik hattının inşası için mutabakat imzaladı.

Üç ülke temsilcilerinin Lefkoşa'da imzaladığı mutabakat uyarınca yaklaşık bin 208 kilometre uzunluğundaki hattın Lefkoşa üzerinden Yunanistan'ın Girit adasına ulaştırılması planlanıyor. Hattın İsrail-Lefkoşa ayağı 310, Lefkoşa-Girit ayağı 898 kilometre uzunluğunda olacak.

İsrail'in enerji güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen "EuroAsia Interconnector" (Avrasya Bağlantısı) adlı projenin, dünyanın en uzun ve en derin yer altı elektrik bağlantısı olacağı belirtiliyor.

İsrail'e rezerv elektrik kaynağı

Mutabakatı imzalamak için Lefkoşa'ya giden İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oluşturulacak hattın acil durumlarda rezerv elektrik kaynağı olarak kullanılmasının planlandığını belirterek "Döşenecek kablo, acil durumlarda Avrupa kıtasından elektrik teminini sağlayacak ve güneş enerjisi üretimine bağımlılığımızı azaltacak" dedi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyetinin Enerji Bakanı Natasa Pilidu ise projenin Ada'nın enerjideki izolasyonunu ve ağır yakıtlara bağımlılığını sona erdirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

2024'e kadar bitmesi planlanıyor

Kıbrıs devlet televizyonu RIK, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda hattın 2023 yılında tamamlanacağını, projeyi 2016 yılında onaylayan AB Komisyonu'nun da inşa sürecine 769 milyon dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi. Projenin toplam maliyetinin 900 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

İsrail Enerji Bakanlığı ise projenin 2024 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini ve 1000-2000 megawatt (MW) kapasitede olacağını bildirdi. Bakanlık, bin 500 kilometre uzunluk ve maksimum 2 bin 700 metre derinliğinde inşa edilecek hattın, dünyanın en uzun ve en derin deniz altı kablosu olacağını kaydetti.