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Dünya

İsrail, kendi milletvekilinin kan bağışını kabul etmedi

İsrail'de Kızılhaç'a kan bağışında bulunmak isteyen siyahi milletevikli Tamano Shata'nın kanı Afrika doğumlu olduğu için alınmadı

13 Aralık 2013 12:39

İsrail'de Kızılhaç görevlilerinin kan bağışı kampanyası sırasında Etiyopya doğumlu siyahi bir milletvekilinin kanını almak istememesi ülkede tepkiyle karşılandı.

Kızılhaç, İsrail parlamentosu Knesset'te düzenlediği kan bağışı kampanyasında 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Musevi milletvekili Tamano Shata'dan kan almadı. Kızılhaç çalışanlarının milletvekilinin kan bağışı isteğini geri çevirmesine gerekçe olarak İsrail Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesini gösterdiği belirtildi.

Olayla ilgili bir televizyona konuşan Milletvekili Shata, Kızılhaç çalışanının Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesine işaret ederek sıtma ya da AIDS gibi hastalıkların bulaşma riski nedeniyle Afrika doğumlu kişilerden kan alınmadığını söylediğini anlattı. Tamano Shata, "İsrail'de askerlik yapmama izin verildi ve iki çocuk dünyaya getirdim. Bana bu muameleyi yapmalarını sağlayacak hiçbir gerekçe bulunmuyor" dedi.

 

Düzenleme gözden geçirilecek

 

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı'nın kan bağışıyla ilgili düzenlemesi, ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Liberal Gelecek Partisi milletvekillerine çağrıda bulunan Başbakan Benjamin Netanyahu, ilgili düzenlemenin en kısa sürede gözden geçirileceği konusunda söz verdi.

İsrail'de yaklaşık 16 yıl önce basının kan bağışlarında belirli halk toplulukların kanlarının ayrılarak imha edildiğini ortaya çıkarmasıyla Kudüs'te geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. İsrail'de, yaklaşık üçte ikisi Afrika doğumlu olan ortalama 120 bin Etiyopya kökenli Musevi yaşıyor.

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