İsrail kendi komisyonunu kuracak

T24

İsrail Başbakanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, komisyonda iki yabancı gözlemci bulunacak.İsrail, BM'nin 31 Mayısta meydana gelen gemi saldırısının uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulması önerisini reddetmişti.Soruşturma komisyonunda, yabancı gözlemci olarak yer alması öngörülen iki kişiden birinin, Nobel Barış ödüllü Lord David Trimble, diğerinin de Kanada askeri kuvvetlerinin eski Baş Askeri Hukuk Müşaviri Ken Watkin olduğu belirtildi.İsrail Başbakanlığının açıklamasında, soruşturma komisyonunun başkanlığını, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin emekli yargıçlarından Yaakov Tirtel'in yapacağı, ayrıca komisyonda uluslararası hukukçu Prof. Şabtay Rosen ile İsrail ödülü sahiplerinden ve Hayfa'daki eski Teknion Başkanı Amos Horev'in de bulunacağı bildirildi.Olayın uluslararası yönleri ışığında, komisyona hukuk, askeri ve insan hakları alanlarında dünyaca tanınmış iki yabancı gözlemcinin katılmasına karar verildiği ifade edilerek, uluslararası gözlemcilerin soruşturma komisyonunun oturumlarına ve değerlendirmelerine de katılacakları kaydedildi.İç soruşturmayla ilgili nihai kararın, bugün toplanacak Bakanlar Kurulunda oylanacağı belirtildi.Açıklamada, soruşturma komisyonun aynı zamanda Gazze Şeridi'ne denizden uygulanan ablukanın güvenlik durumunu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gözden geçireceği bildirildi. 31 Mayıstaki yardım gemisinin ''Gazze'ye varmasının engellenmesi'' konusunun yine uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınacağı, yardım filosunu düzenleyenlerin eylemlerinin ve katılımcıların kimliklerinin de inceleneceği ifade edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze filo seferi ile ilgili olarak bir soruşturma komisyonu kurulmasında her şeyden önce İsrail askerlerinin, ordunun bağımsızlığını ve itibarını korumayı amaçladıklarını hem de uluslararası toplum tarafından gemi saldırısına ilişkin yöneltilen sorulara güvenilir ve bağımsız cevap sağlamayı amaçladıklarını belirtti.