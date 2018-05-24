"İsrail, Katar ile Mısır arabuluculuğunda Hamas ile ateşkesi kabul edecek" iddiası

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşımasının ardından yaşanan gerilimde Katar ve Mısır’ın, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı iddia edildi. İddiaya göre, uzun vadeli ateşkes girişimlerinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. İsrail televizyonu Channel 10’da yer alan haberine göre, İsrail Hamas’ın silahsızlanması şartından vazgeçti.

Duvar'da yer verilen haberde, Channel 10’a konuşan diplomatik kaynaklar, İsrail’in haftalardır süren görüşmelerin sonucunda Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’nin yönetimini Filistin Yönetimi’ne devretmesi şartından geri adım attı. Yetkililer, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın sağlık durumunun kötüleşmesi ve Ramallah yönetiminin Gazze’de hâkim olmasının bu nedenle zorlaşması nedeniyle böyle bir pozisyon değişikliği yaşandığını söyledi. Bir yetkili, “Ortaklarımızın hiçbirinin işe yarayacağı kesin olan bir planı yok ama deniyoruz” dedi.

Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes önerileri, Hamas’ın Gazze’den roket atmaya ve tünel kazmaya son vermesi karşılığında İsrail’in Gazze üzerindeki ablukayı hafifletmesini öngörüyor. Mısır’ın da Gazze ile sınırındaki Refah Kapısı’ndaki kısıtlamaları hafifletmesi planlanıyor