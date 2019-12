-İSRAİL KARŞITI KOYU DİNDAR YAHUDİLER, GÜL'E PLAKET VERDİ NEW YORK (A.A) - 21.09.2010 - "Ortodoks Museviler-Hasidik" olarak bilinen ve koyu dindar Yahudilerden oluşan bir grup, BM toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e plaket verdi. İsrail devletine karşı olarak bilinen grup, Cumhurbaşkanı Gül'ü, New York'taki Türkevi'nin önünde karşıladı ve kendisine bir plaket sundu. Grup üyeleri, burada yaptıkları açıklamada şöyle konuştular: "Buraya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı selamlamak ve büyük ülke Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na, Türk halkının hem ülkedeki hem dünya genelindeki Musevilere hem de baskı altındaki Filistinlilere gösterdikleri dostluk, misafirperverlik, sıcaklık ve saygıdan ve yaptıkları tüm insani yardımlardan dolayı şükranlarımızı iletmeye geldik."