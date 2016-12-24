İsrail: Karara uymayacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'nin kararını "İsrail karşıtı" ve "utanç verici" olarak yorumlayarak geri çevirdi. İsrail ayrıca ABD'nin çekimser kalması nedeniyle mümkün olan karar nedeniyle ABD Başkanı Obama'yı ihanetle suçladı. Başbakan Netanyahu, Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara uymayacaklarını belirtti.

İsrail yayınladığı açıklamada,"BM Güvenlik Konseyi Suriye'de yarım milyon insanın katledilmesini durdurmak için hiçbir şey yapmayıp, Ortadoğu'daki yegane gerçek demokratik ülkeye karşı oluşturulan ittifakta yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusunda yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edildi. Kararda İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşaasının İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü tehlikeye attığına yer verildi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur konseye teşekkür ederek, kararın barış görüşmelerine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, "Karar, iki devletli çözümün korunması ve barış ve umudun canlandırılmasında son çaba olarak görülebilir" ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması üzerine kararın kabul edilmesine ilişkin, "ABD, İsrail'e 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiği mesajını gönderiyor" dedi.

Karar Mısır tarafından çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmuş daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenmişti. Ancak oylama son olarak, 23 Aralık'ta Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Güvenlik Konseyi'ne getirildi ve oylandı.

Trump kararı eleştirdi

Kararın veto edilmesi çağrısında bulunan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'e destek verdi.

Trump, "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak" ifadesini kullandı. ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, BM Güvenli Konseyi'nin İsrail hakkında aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Rusya'nın BM nezdindeki temsilcisi Vitali Çurkin de İsrail'e çağrıda bulunarak "uluslararası hukuk kurallarına uymasını" istedi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de kararla ilgili yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın Almanya'nın bu konuda yıllardır sürdürdüğü politikaların tescili niteliğinde olduğunu" vurgulayarak, "İşgal altındaki topraklarda yeni yerleşim birimleri inşa edilmesinin iki devletli çözüm ve barış süreci önünde engel teşkil ettiğini” söyledi.

Türkiye BM Güvenlik Konseyi'nin kararından memnun

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da oylama sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır. İsrail'e uluslararası toplumun ortak yaklaşımını yansıtan bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son vermesi çağrımızı yineliyoruz" denildi.​​

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DW/DPA, MK/BS