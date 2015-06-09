İsrail kara listeye girmedi



Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütlerinin İsrail'in Gazze Savaşı sırasında yol açtığı çocuk ölümleri nedeniyle ‘utanç listesine‘ dahil edilmesi çağrılarını dikkate almadı. BM'nin söz konusu listesinde çatışma bölgelerinde çocuk haklarını ihlal eden devlet ve örgütler yer alıyor.

Son karar mercii olan BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, İsrail'in askeri operasyonlarının çocuklar açısından ‘son derece endişe verici‘ sonuçları olduğunu belirtmekle yetindi. Askeri operasyonlardan etkilenen çocukların sayısının eşine rastlanmayan ve kabul edilemez boyutlarda olduğunu söyleyen Ban, bu durumun İsrail'in uluslararası hukuka uyumu konusunda 'ciddi endişe' yarattığını kaydetti.

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu insan hakları kuruluşları BM Genel Sekreteri Ban'ı İsrail'i kara listeye dahil etmeye çağırmıştı. 2014 yazında İsrail ordusu ve radikal İslamcı Hamas arasında 50 gün süren Gazze Savaşı sırasında BM verilerine göre çoğu Filistinli en az 539 çocuk hayatını kaybetmiş, 2 bin 956 çocuk yaralanmıştı.

İsrail'in BM nezdindeki Büyükelçisi Ron Prosor, ‘İsrail'in IŞİD, El Kaide ve Taliban gibi aşırılarla aynı kefeye konmamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “BM, terör örgütleri ve Arap ülkelerinin diktasına boyun eğmemekle doğru olanı yapmıştır“ diye konuştu. BM'nin utanç listesinde aralarında Suriye, Yemen, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 51 devlet ve örgüt yer alıyor.

Hayal kırıklığı yarattı

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Genel Sekreteri Ban'in kararından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Örgütten Philippe Bolopion, kararda siyasi baskının galip geldiğinin anlaşıldığı değerlendirmesinde bulundu. BM'nin çatışma bölgelerindeki çocuklardan sorumlu Cezayirli yetkilisi Leila Zerrougui, hem İsrail hem de Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın söz konusu listeye dahil edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Filistinliler de karara sert tepki gösterdi. BM'deki Filistin temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in kara listeye alınmak için tüm kriterleri açık bir şekilde karşıladığını, buna rağmen listeye alınmamasının hukuksuzluğu cesaretlendireceğini ve masum Filistinli çocukların çektiği acının devamına neden olacağını belirtti.